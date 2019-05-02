موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بعدما تلقى ضربة قوية من ليونيل ميسي خلال الهزيمة 0/3 أمام برشلونة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يدرك ليفربول أنه لا بديل عن الفوز عندما يلعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، للتمسك بالآمال الضعيفة في إحراز أي لقب هذا الموسم.

ومع إقامة إياب قبل النهائي في أنفيلد، يوم الثلاثاء المقبل، سيكون فريق يورغن كلوب بحاجة إلى استعادة ذكريات ملحمة إسطنبول الشهيرة من أجل الوصول إلى نهائي المسابقة القارية.

وإذا كانت النتيجة في إسبانيا تعد قاسية على ليفربول بعد مجهوده الكبير في تلك الليلة، فإنه يملك مشاعر مشابهة لمسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق كلوب مرة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم، لكن لو لم يتعثر مانشستر سيتي في آخر جولتين، على أرضه أمام ليستر سيتي، يوم الإثنين، ثم في ضيافة برايتون، فإن ليفربول سيكتفي بحصد المركز الثاني.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول:“يجب علينا أن نتعافى أولًا هذا الأسبوع ونحاول إخراج أنفسنا من هذا الإحباط، وأعتقد أننا شاهدنا جميعًا الحماس في غرفة اللاعبين قبل ذلك، والرغبة القوية المتمثلة في روح الفريق“.

وأضاف:“سنكون مستعدين لهذه الجولة، وأتمنى أن نحقق النتيجة المطلوبة، ونخرج بمشاعر إيجابية قبل مباراة الإياب“.

وربما تحاول جماهير ليفربول استعادة ذكريات الانتفاضة المذهلة بعد التأخر 0/3 أمام ميلان ثم الفوز في نهائي دوري الأبطال 2005 في إسطنبول، لكن الرجل الذي كان يتولّى تدريب الفريق حينها سيجلس على مقاعد بدلاء الفريق المنافس، يوم السبت المقبل.

وأبقى المدرب الإسباني رافائيل بنيتز نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز لموسم آخر وصنع تشكيلة تملك دفاعًا قويًّا وربما تمثل تحديًا حتى لهجوم ليفربول القوي.

وسجل محمد صلاح 21 هدفًا، وأضاف ساديو ماني مايو 20 هدفًا، ومن المنتظر أن يلعب إلى جانب هذا الثنائي المهاجم روبرتو فيرمينو الذي غاب عن الفوز 5/0 على هدرسفيلد في الجولة الماضية بسبب الإصابة وبدأ على مقاعد البدلاء أمام برشلونة.

موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل، يوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.

وربما يترك مدرب آخر سابق لفريق ليفربول بصمته في السباق على اللقب إذ سيقود بريندان رودجرز فريقه ليستر سيتي إلى اللعب في ضيافة مانشستر سيتي على استاد الاتحاد.

وكان رودجرز يقود ليفربول خلال مسيرة النادي منذ 5 سنوات والتي لم تكلل بحصد اللقب قبل أن يحقق النجاح مع سيلتيك في إسكتلندا.

وأظهر ليستر سيتي تطورًا تحت قيادة رودجرز، وفاز 3/0 على آرسنال، يوم الأحد، لكن مانشستر سيتي يبدو في حالة أفضل، وقاتل حتى فاز 1/0 على بيرنلي.

وفي صراع الهروب من الهبوط يجب على كارديف سيتي الفوز على كريستال بالاس، يوم السبت، ثم يأمل بخسارة برايتون أمام آرسنال في اليوم التالي.

ويتأخر كارديف بفارق 4 نقاط عن برايتون صاحب المركز السابع عشر قبل آخر جولتين، وتأكد هبوط هدرسفيلد وفولهام إلى دوري الدرجة الثانية.