حملة إلكترونية لإيقاف ليونيل ميسي بعد ”لكمة“ فابينيو (شاهد)

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي حملة إلكترونية على الإنترنت؛ لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني؛ بعد اعتدائه على البرازيلي فابينيو لاعب الريدز، في مباراة الفريقين، أمس الأربعاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الخطأ الذي تم احتسابه لصالح ميسي، وأحرز من خلاله الهدف الثالث، في فوز برشلونة على ليفربول 3- صفر، كان في الأساس لعبة تستحق الطرد أو الإنذار على أقل تقدير ضد ميسي، الذي اعتدى على فابينيو بلكمة مباشرة في رأسه.

وفتحت جماهير ليفربول النار على حكم المباراة، الهولندي بيورن كيبرز، الذي كان على بعد مسافة خطوات قليلة من اللعبة، ولكنه احتسب الكرة لصالح ميسي، الذي اعتدى على فابينيو بالضرب في رأسه، ما ساهم في الهدف الثالث القاتل لبرشلونة.

وقامت جماهير ليفربول بتدشين التماس على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، موجّه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وطالبوا خلاله بإعادة النظر في الكرة من خلال الفيديو، وإيقاف ميسي، الذي تعمد ضرب فابينيو.

واستبقت جماهير الريدز رد فعل الاتحاد الأوروبي، اليويفا، وهاجم بعضهم الاتحاد، وقالوا إنه لن يقوم باتخاذ أي إجراء عقابي ضد ميسي، ووصفوا اليويفا بأنه مافيا، من خلال هاشتاغ: #UEFAMafia.