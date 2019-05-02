شاهد: ليونيل ميسي يعتدي على فابينيو بـ“لكمة صريحة“ في الوجه (فيديو)

أظهرت كاميرات اعتداءً صريحًا من ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، على فابينيو مدافع ليفربول، قبل أن يحصل ميسي على المخالفة التي سجل منها الهدف الثالث لبرشلونة في شباك ليفربول.

وحقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة، أحرزها الأوروغواياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي ”هدفين“.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب ”أنفيلد“، يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهتي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، علمًا بأن الأول انتصر ذهابًا في لندن بهدف نظيف.

ولم يعاقب حكم المباراة ميسي على اللقطة التي لم تظهر بوضوح خلال سير المباراة، كما لم ينتبه لها حكام تقنية الفيديو.

Messi pega un puñetazo al rival merecedor de roja, por su contra el árbitro pita falta y llega el tercero. VARcelona pic.twitter.com/9LWRPUdD2p — Xisco (@xisco_manjon) May 1, 2019

ووضعت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تقييمًا شاملًا للاعبي ناديي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقييم الصحيفة الفرنسية، بعد أن أحرز هدفين، أحدهما من ركلة حرة مباشرة، نفذها الأرجنتيني بصورة رائعة في شباك الحارس البرازيلي إليسون بيكر في الدقيقة 85 من المباراة.

وحصل ميسي، وفقًا لتقييم ”ليكيب“ على 8 درجات من 10، وتساوى معه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، الذي أنقذ مرماه من فرصتين محققتين بقدم جيمس ميلنر والمصري الدولي محمد صلاح لاعبي ليفربول، عندما كانت النتيجة تقدّم البارسا بهدف نظيف.

وتصدر محمد صلاح واندي روبرتسون تقييم لاعبي ليفربول، حيث حصل كل منهما على 7 درجات من 10.

وجاء البرازيلي فيليبي كوتينيو في ذيل التقييم بالنسبة للاعبي برشلونة، حيث منحته الصحيفة 4 درجات، وتساوى معه الكاميروني جويل ماتيب، مدافع الريدز، الذي حصل على 4 درجات أيضًا، في حين حصل الهولندي فينالدوم على 3 درجات، ليكون الأقل على الإطلاق في درجات لاعبي مباراة برشلونة وليفربول.