تقييم اللاعبين.. تعرّف على الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة ضد ليفربول (صور)

وضعت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تقييمًا شاملًا للاعبي ناديي برشلونة الإسباني، وليفربول الإنجليزي، في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب ”أنفيلد“ يوم الثلاثاء المقبل.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقييم الصحيفة الفرنسية، بعد أن أحرز هدفين، أحدهما من ركلة حرة مباشرة، نفذها الأرجنتيني بصورة رائعة في شباك الحارس البرازيلي إليسون بيكر في الدقيقة 85 من المباراة.

وحصل ميسي، وفقًا لتقييم ”ليكيب“ على 8 درجات من 10، وتساوى معه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، الذي أنقذ مرماه من فرصتين محققتين بقدم جيمس ميلنر والمصري الدولي محمد صلاح لاعبي ليفربول، عندما كانت النتيجة تقدّم البارسا بهدف نظيف.

وتصدر محمد صلاح واندي روبرتسون تقييم لاعبي ليفربول، حيث حصل كل منهما على 7 درجات من 10.

وجاء البرازيلي فيليبي كوتينيو في ذيل التقييم بالنسبة للاعبي برشلونة، حيث منحته الصحيفة 4 درجات، وتساوى معه الكاميروني جويل ماتيب، مدافع الريدز، الذي حصل على 4 درجات أيضًا، في حين حصل الهولندي فينالدوم على 3 درجات، ليكون الأقل على الإطلاق في درجات لاعبي مباراة برشلونة وليفربول.