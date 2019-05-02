محمد صلاح حرّض أليسون على رفض طلب كلوب

قالت صحيفة ”ديلي ميرور“ إن البرازيلي أليسون بيكر، حارس نادي ليفربول، رفض الانصياع لأوامر مدربه الألماني يورغن كلوب في نهاية مباراة برشلونة الإسباني أمس، بملعب ”كامب نو“.

وحقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة، أحرزها الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي ”هدفين“.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب ”أنفيلد“ يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهتي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، علمًا بأن الأول انتصر ذهابًا في لندن بهدف نظيف.

وأشارت ”ديلي ميرور“، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن كلوب أمر أليسون بالخروج من مرماه إلى منطقة جزاء برشلونة، خلال الركلة الركنية التي احتسبت لصالح ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من مباراة أمس.

ونقلت الصحيفة عن ”ستيف ماكمنمان“، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، قوله إن كلوب طلب من أليسون الذهاب إلى منطقة جزاء برشلونة وقت لعب الركلة الركنية، إلا أن الحارس البرازيلي رفض في البداية، قبل أن يستجيب لأمر المدرب الألماني.

وقال ماكمنمان إن أليسون رجع مرة أخرى إلى مرماه، ولكن، هذه المرة بناءً على إشارة من المصري الدولي محمد صلاح، الذي طلب منه البقاء في موقعه، خوفًا على ما يبدو من ارتداد الهجمة واستقبال شباك ليفربول لهدف رابع.