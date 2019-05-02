تشيلسي في أزمة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن دفاع فريقه يعاني ”أزمة“ قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بعد إصابة جاري كاهيل في وتر العرقوب.

ولم يسافر كاهيل مدافع إنجلترا مع الفريق إلى ألمانيا وانضم إلى أنطونيو روديغر في قائمة الغائبين وهو ما ترك الفريق باثنين من المدافعين فقط.

وأبلغ ساري مؤتمرًا صحفيًّا ”نعاني مشكلة في قلب الدفاع. كاهيل سيغيب بسبب إصابة في وتر العرقوب.

”أتمنى أن يتعافى خلال أسبوع لكن لا أعلم يجب أن أتحدث مع الطبيب. (كاهيل) غائب منذ أربعة أو خمسة أيام“.

وانتهى موسم روديجر بعد خضوعه لجراحة في الركبة وأشار ساري إلى أنه حاول التعامل مع إصابة اللاعب الألماني إلى أن تفاقمت خلال التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقال ”حاولنا الوصول إلى نهاية الموسم لأن في بعض الأحيان تستطيع اللعب لمدة شهر“.

وأضاف ”لم يكن محظوظًا لكن الوضع بوجوده أو عدم وجوده لن يتغير“.