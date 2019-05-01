بيرناردو سيلفا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير إخبارية، أن جناح مانشستر سيتي، البرتغالي بيرناردو سيلفا، لا يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في الصيف القادم، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفيننغ نيوز أن سيلفا (24 عامًا) يشعر بالسعادة داخل جدران ”السيتيزنس“ ولا يفكر في الرحيل في الصيف القادم نحو نادي برشلونة.

ويقدم سيلفا موسمًا مميزًا مع الفريق الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا وخاض إجمالي 48 مباراة سجل فيها 13 هدفًا وصنع 12.

وانتقل سيلفا، الذي استهل مشواره في صفوف بنفيكا، إلى السيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو.