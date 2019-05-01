حلم بوكيتينو يتحول إلى كابوس

كان ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يعيش الحلم أثناء الاستعداد لذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أياكس أمستردام، لكن يبدو أن الأمر تحول إلى كابوس بعد المعاناة أمام الفريق الهولندي الرائع يوم الثلاثاء.

وفقد توتنهام السيطرة تمامًا في أول 30 دقيقة وكان محظوظًا في استقبال هدف واحد بعد 15 دقيقة عن طريق دوني فان دي بيك ليفوز الفريق الزائر 1-صفر في لندن.

وفي ظل غياب المهاجمين هاري كين وسون هيونج-مين بسبب الإصابة والإيقاف على الترتيب، لم يكن هجوم توتنهام خطيرًا كما افتقر لإبداع في وسط الملعب ليخسر للمرة 18 في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وما زاد الأمور سوءًا أن يان فرتونن، وهو أحد ثلاثي خط الدفاع، اضطر للخروج من الملعب في الشوط الأول بعد تصادم مع زميله توبي ألدرفيريلد أسفر عن نزيف أنفه وتعرضه لارتجاج بالمخ.

وقال بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 57 عامًا ”الرغبة كانت موجودة لكن لم يكن بوسعنا أن نلعب بأسلوبنا.

”لم نظهر الطاقة التي نحتاج إلى إظهارها، أظهر المنافس طاقة أكبر، طريقة استقبال الهدف كانت مؤلمة، كان المنافس أكثر نشاطًا.

”طريقة تعاملنا مع المباراة لم تكن جيدة، أنا المدرب لذا أتحمل المسؤولية“.

ورغم تطور أداء توتنهام في الشوط الثاني سدد صاحب الأرض كرة واحدة على المرمى ليخسر في ملعبه الجديد للمرة الثانية في أربعة أيام وسط تكهنات بالخروج من الموسم خالي الوفاض.

* آمال بوكيتينو

وسيخوض توتنهام مواجهة صعبة في ضيافة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل، ويأمل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضمان التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وبعد ذلك سيذهب توتنهام إلى أمستردام وسيحاول أن يكون الفريق الثاني فقط الذي يبلغ النهائي بعد خسارة لقاء الذهاب على أرضه بعدما فعل أياكس ذلك في 1996.

ورغم ذلك لا يزال بوكيتينو يتمسك بآمال تحقيق انتفاضة الأسبوع المقبل، إذ سيرحب بعودة المهاجم الكوري الجنوبي سون بعد انتهاء إيقافه.

وقال بوكيتينو: ”لقد دفعنا المنافس للتراجع (في الشوط الثاني)، بدأنا في الضغط بالطريقة التي كنا نريد أن نضغط بها، الشوط الثاني منحنا الأمل قبل لقاء الإياب“.

وتعرض المدرب الأرجنتيني لسؤال حول موقف فرتونن، مدافع أياكس السابق، الذي احتاج إلى العلاج لفترة طويلة قبل أن يحاول العودة لاستئناف اللعب.

لكن بعد لحظات غادر المدافع البلجيكي الملعب بمساعدة الجهاز الطبي، وبدا أنه غير قادر على المشي واستكمال اللعب.

وقال مدرب توتنهام: ”لم أشارك في الواقعة، كان قرار الأطباء وهذا مهم، هناك قواعد ولوائح والجهاز الطبي اتبعها.

”في الخطوة التالية كان يجب استبداله، أهم شيء حالة اللاعب الصحية، لن أشارك أبدًا في ذلك (اتخاذ القرار)، أنا أستمع فقط إلى ما يقولونه ولن أجادلهم أبدًا“.