تشيلسي يعلن غياب مدافعه روديجر حتى نهاية الموسم بسبب جراحة في الركبة

أعلن تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدافعه أنطونيو روديجر سيغيب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة بسبب إصابته خلال التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد.

وخرج روديجر مصابًا في ركبته في الدقيقة الـ65 ولن يشارك بالتالي في آخر مباراتين لتشيلسي في الدوري أمام واتفورد وليستر سيتي إضافة إلى مسيرة الدوري الأوروبي، إذ سيلعب ناديه اللندني أمام أينتراخت فرانكفورت في قبل النهائي.

وقال تشيلسي بموقعه على الإنترنت: ”خضع روديجر لجراحة ناجحة في ركبته اليسرى. سيغيب حتى نهاية الموسم، وسيخضع لفترة التعافي خلال الصيف وسيكون جاهزًا في وقت مبكر للموسم المقبل“.

What a pity I won't be able to help my team during the last games of the season. But my knee surgery went well and I'm already positive again ???????? Thanks for all your messages and comments. And special thanks to the efforts of Professor Mariani and his team! #AlwaysBelieve #Hustle pic.twitter.com/UiKvozndUw

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 30, 2019