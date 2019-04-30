جون أوشي مدافع مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

قال نادي ريدينغ، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي اليوم الثلاثاء، إن مدافع مانشستر يونايتد السابق جون أوشي سيعتزل في نهاية الموسم الحالي.

وكشف ريدينغ عن قرار اللاعب في يوم احتفاله بعيد ميلاده 38.

وقضى أوشي الموسم الأخير في مسيرته مع ريدينغ بعد سبع سنوات لعبها في سندرلاند.

وتدرج أوشي في فئات الناشئين في يونايتد وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات بالإضافة للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشارك أوشي في 118 مباراة مع منتخب أيرلندا قبل أن يعتزل اللعب دوليًا في يونيو حزيران العام الماضي.

وقال ريدينغ على حسابه على تويتر: ”رغم أنه قضى فترة بسيطة من حياته في صفوف النادي، لكنه نجح (خلال مسيرته الكروية ككل) في الفوز بعدد من الألقاب يفخر بها أي لاعب وفاز بكل شيء ممكن تقريبًا خلال ما يقرب من 20 عامًا“.

ولعب أوشي في كل المراكز تقريبًا مع يونايتد، بما في ذلك حراسة المرمى حين حل مكان الحارس الهولندي المصاب أدوين فان دي سار، بعد أن استنفد الفريق تغييراته الثلاثة في الفوز على توتنهام هوتسبير في 2007.

وبعد أن غادر يونايتد انضم إلى سندرلاند في 2011. وقضى أوشي عدة سنوات يقاتل من أجل بقاء فريقه الجديد في الدوري الممتاز قبل أن يهبط في 2017.

وأخفق أوشي في الحيلولة دون هبوط سندرلاند مجددًا للدرجة الثالثة في الموسم التالي، قبل أن ينتقل إلى ريدينغ في بداية الموسم الحالي.

وربما يشارك أوشي في آخر مباراة سيخوضها ريدينغ هذا الموسم على أرضه أمام برمنغهام، الأحد المقبل.