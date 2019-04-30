محمد صلاح في موسمين يسجل أهدافًا أكثر من فريق هدرسفيلد

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، كتابة التاريخ بقميص فريقه، بعدما سجل هدفين في فوز انتهى للأحمر بنتيجة (5-0) على حساب هدرسفيلد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي إحصائية حديثة كشفت أن صلاح سجل أهدافًا أكثر من فريق هدرسفيلد في كل موسم من الموسمين الأخيرين، ففي موسم 2017-2018 سجل اللاعب المصري 32 هدفًا مقابل 28 لفريق هدرسفيلد، وفي الموسم الحالي سجل صلاح 21 هدفًا مقابل 20 لهدرسفيلد.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف أمام هدرسفيلد إلى أربعة أهداف، حيث سجل هدفًا في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي بجانب هدف في الدور الأول، بالإضافة إلى هدفين في مباراة أمس.

وعادل صلاح رقمي النجم الإنجليزي روبي فاولر والأوروغوياني لويس سواريز، حيث أصبح اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول الذي يحرز 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين، حيث سبق وأن سجل 34 في الموسم الماضي ليحصل على لقب هداف البريميرليغ.

واستطاع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق أن يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتاليين وتحديدًا (1994 -1995) – (1995 -1996).

وسار سواريز لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي على نهج روبي فاولر، حيث سجل 23 هدفًا في موسم (2012-2013) ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي بريميرليغ خلف المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد، حيث سجل وقتها 26 هدفًا.

وفي الموسم التالي، عاد سواريز لتكرار نفس الإنجاز حيث سجل 31 هدفًا مع ليفربول ليتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، متفوقًا على زميله في الفريق دانييل ستوريدج والذي سجل 22 هدفًا.

مباراة هدرسفيلد جعلت صلاح يصل لمباراته الـ100 مع ليفربول، لكن نجم الريدز ومنتخب مصر استطاع أن يحقق رقمًا تاريخيًا بعدما وصل إلى هدفه الـ69 ليصبح في صدارة الأعلى تسجيلًا خلال 100 مباراة مع الأحمر.

صلاح استطاع أن يحطم رقمًا حققه روجر هانت نجم ليفربول السابق بعدما سجل 68 هدفًا بقميص الريدز.

كما تربع صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل خط النهاية بجولتين، حيث أحرز 21 هدفًا ليتفوق على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق هدف.

في المقابل، يتواجد الثنائي الغابوني بير إيمريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث والرابع برصيد 19 هدفًا.