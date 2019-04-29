آرسنال يفتقد جهود مهاجمه حتى نهاية الموسم

قال دينيس سواريز المعار إلى آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

وشارك اللاعب الإسباني البالغ عمره 25 عامًا في 6 مباريات فقط مع آرسنال منذ قدومه من برشلونة في يناير كانون الثاني ولم يلعب منذ مواجهة مانشستر يونايتد في العاشر من مارس.

وسبق لسواريز اللعب تحت قيادة أوناي إيمري مدرب آرسنال في إشبيلية في موسم 2014-2015 لكنه فشل في ترك بصمته باستاد الإمارات.

وكتب سواريز في حسابه في ”تويتر“: ”أريد أن أوضح أنني لن أستطيع اللعب حتى نهاية الموسم“.

”مشكلة في الفخذ جعلت الأمور صعبة منذ مباراة باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي في فبراير والآن تجبرني على التوقف عن التدريبات“.

وأضاف ”بعد عدة استشارات طبية كانت النتيجة أنني لا أستطيع مواصلة اللعب وبدأت العلاج“.

ولعب سواريز أكثر من ساعة بقليل في جميع مبارياته في الدوري التي شارك فيها كلها كبديل وسيغيب عن مواجهتي برايتون يوم الأحد وبيرنلي يوم 12 مايو.

كما سيغيب عن مواجهة الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي ضد فالنسيا إذ يسعى فريق المدرب إيمري للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويمتد عقد سواريز مع برشلونة حتى يونيو جزيران 2021 لكن آرسنال يملك حق الشراء بعد انتهاء الإعارة في ختام الموسم.