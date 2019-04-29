ليفربول يراقب موقف زيدان من نجم ريال مدريد

ينتظر مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي ”الثورة المرتقبة“ التي سيقودها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، بعد الموسم الكارثي الذي عانى منه الميرينغي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وخرج ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، وحجز المركز الثالث في الدوري الإسباني، الليغا، وودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن مسؤولي الريدز يراقبون عن كثب موقف المهاجم الشاب ماركو أسينسيو في ريال مدريد، وما إذا كان اللاعب سيستمر برفقة الميرينغي خلال الموسم المقبل أم سيرحل بحثًا عن تجربة جديدة خارج سانتياغو برنابيو.

وأضاف في تقرير اليوم الاثنين، أن مسؤولي ليفربول يدركون قيمة أسينسيو، ويرغبون في ضم اللاعب إلى الريدز الموسم المقبل، في ظل الشكوك المحيطة باستمرار المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني برفقة ليفربول، حيث يرغب ريال مدريد في ضم أحدهما على الأقل لصفوف الملكي.

وجدد أسينسيو عقده مع ريال مدريد في عام 2017، ليستمر برفقة الملكي إلى منتصف 2023، ولكن ذلك لم يمنع أندية مثل: ليفربول، ويوفنتوس الإيطالي، من الدخول في مفاوضات مع اللاعب الشاب لضمه إلى صفوفها.

وشارك أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، في 41 مباراة هذا الموسم مع الريال، وأحرز 6 أهداف، وصنع 7 أخرى.

وسبق لمدير أعمال أسينسيو، التأكيد أن ريال مدريد تلقى عروضًا لشراء اللاعب مقابل 180 مليون يورو.