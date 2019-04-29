تشيلسي يستسلم أمام ريال مدريد ويحدد بديل هازارد

يبدو أن مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي رفعوا ”الراية البيضاء“ أمام نجم الفريق، البلجيكي إدين هازارد، الذي تؤكد التقارير اقتراب انتقاله بنهاية الموسم الجاري إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وفشلت إدارة تشيلسي في تجديد عقد هازارد، الذي ينتهي في منتصف عام 2020، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، وبالتحديد في نادي ريال مدريد، الذي يضع هازارد بوصفه إحد ركائز ”الثورة المنتظرة“ في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، إن نادي تشيلسي حدد بديل هازارد في صفوف البلوز.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين: ”سيكون ويلفريد زاها اللاعب القادر على سد فراغ رحيل هازارد إلى النادي الملكي“.

وأكدت أن صفقة زاها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لتشيلسي، بعد تألقه هذا الموسم برفقة فريقه كريستال بالاس، حيث لعب 34 مباراة، وأحرز 9 أهداف، وصنع 8 أخرى.

ويجيد زاها في جميع مراكز الهجوم، سواء على الأطراف، أو في مركز رأس الحربة.

ويمتد عقد زاها، البالغ من العمر 26 عامًا، مع كريستال بالاس إلى منتصف عام 2023، وتشير تقارير إلى أن صفقة انضمامه إلى تشيلسي يمكن أن تصل إلى 35 مليون يورو، حسب القيمة السوقية للاعب حاليًّا.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عقوبة على تشيلسي، بمنعه من إبرام أي تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات، تنتهي في منتصف عام 2020، نتيجة مخالفته القوانين الخاصة بضم لاعبين قصّر، إلا أن مسؤولي البلوز ينتظرون نتيجة الاستئناف الذي تقدموا به لمحكمة التحكيم الرياضية ”كاس“، والتي من المتوقع أن تصدر قرارها بنهاية الشهر الجاري.