سترلينغ يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم

توج رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019، المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي.

وجاء اختيار اللاعب الإنجليزي متفوقًا على منافسه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد حصوله على نسبة 62% من إجمالي 400 صوت شاركوا في التصويت من أعضاء اتحاد كتاب كرة القدم.

وكان المرشحون للجائزة للموسم الحالي أيضًا كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، إدين هازارد، جناح تشيلسي، ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، برناردو سيلفا وديفيد سيلفا من مانشستر سيتي.

BREAKING: @Sterling7 crowned Football Writers' Association Footballer of the Year — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 29, 2019

وأصبح سترلينغ بذلك أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بأقدم الجوائز الإنجليزية على مدار تاريخه، والتي بدأت في عام 1948.

ويقدم ستيرلنغ (24 عامًا) موسمًا استثنائيًا مع الفريق السماوي، إذ أسهم حتى الآن في 29 هدفًا مع الفريق بالمسابقة، بتسجيله 17 هدفًا وصناعته 12 هدفًا.

وتوج اللاعب، أمس الأحد، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق ستيرلنغ على كل المرشحين الآخرين للجائزة وهم: ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وديكلان رايس مدافع وست هام، وديفيد بروكس لاعب وسط بورنموث.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها لاعب من السيتي بجائزة أفضل لاعب شاب في البريمييرليغ، بعد أن اقتنصها الألماني ليروي ساني الموسم الماضي.