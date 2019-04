فينغر يشيد بالمدرب بيلسا بعد لقطة رائعة من الروح الرياضية في مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا (فيديو)

That Leeds 1-1 Aston Villa match –> ???????????????? • Villa expect Leeds to put the ball out following an injury • Leeds play on and score via Mateusz Klich • Anwar El Ghazi is sent off for Villa in the aftermath of the goal • Marcelo Bielsa tells Leeds to let Villa to equalise from KO.

تم النشر بواسطة ‏‎Chris Foy is a disgrace‎‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠١٩