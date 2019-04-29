فينغر يشيد بالمدرب بيلسا بعد لقطة رائعة من الروح الرياضية في مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا (فيديو)

قال أرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، إن قرار مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، بالسماح لمنافسه أستون فيلا بالتسجيل في مرماه دون مقاومة خلال التعادل 1-1 يستحق الإعجاب والإشادة في لقطة رائعة من الروح الرياضية بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وسجل ليدز، الذي ينافس على ضمان التأهل إلى الدوري الممتاز، هدف التقدم بوساطة ماتيوش كليش وسط ظروف مثيرة للجدل، بينما كان منافسه جوناثان كودجا ساقطًا على الأرض.

وتعرض أنور الغازي، لاعب فيلا، للطرد بسبب دوره في الاشتباكات بين اللاعبين، بينما طلب بيلسا من لاعبيه السماح للفريق المنافس بالتسجيل دون مقاومة عند استئناف اللعب من أجل إدراك التعادل.

وقال فينغر، الذي ترك تدريب آرسنال في مايو أيار الماضي بعد 22 عامًا في المنصب لشبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية: ”إنها لقطة رائعة. كان الفريق يلعب من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز وحدث شيء على المحك.. وشاهد العالم كله ذلك“.

That Leeds 1-1 Aston Villa match –> ???????????????? • Villa expect Leeds to put the ball out following an injury • Leeds play on and score via Mateusz Klich • Anwar El Ghazi is sent off for Villa in the aftermath of the goal • Marcelo Bielsa tells Leeds to let Villa to equalise from KO. تم النشر بواسطة ‏‎Chris Foy is a disgrace‎‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠١٩

وهذا التعادل جعل شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني يلحق بفريق نوريتش سيتي المتصدر إلى دوري الممتاز، بينما ستتعلق آمال ليدز في الصعود بضرورة الفوز بملحق التصفيات الذي يضم أيضًا وست بروميتش ألبيون وأستون فيلا.

ولم يتحدد بعد صاحب المركز الرابع الذي سيشارك في ملحق التصفيات وسط منافسة بين ديربي كاونتي وميدلسبره وبريستول سيتي.

وقال فينغر إن أستون فيلا أخطأ بالتوقف عن اللعب أثناء سقوط أحد لاعبيه وانتظار أن يخرج فريق ليدز الكرة.

Arsene Wenger says thank you to Leeds manager Marcelo Bielsa for his "remarkable" gesture in allowing Aston Villa to score against Leeds after Bielsa's side had taken the lead in controversial circumstances. A class act ????#beINWenger pic.twitter.com/S6wuruQLdS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2019

وأضاف المدرب الفرنسي: ”الحكم فقط يستطيع إيقاف المباراة. كان يجب على فيلا ألا يتوقف عن اللعب. استغل ليدز الموقف.. الحكم فقط يستطيع إيقاف اللعب، لكنها لقطة رائعة من بيلسا“.