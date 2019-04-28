تعادل مخيّب بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم التعادل 1/1، مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع الإسباني خوان ماتا مانشستر يونايتد في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بمساعدة لوك شاو، بعد بضع تمريرات بين لاعبي الفريق المضيف.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل له الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 43، بعد تسديدة من أنتونيو روديغر، صدها الحارس ديفيد دي خيا، لكنها ارتدت منه ليكملها ألونسو في المرمى بقدمه اليسرى.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 68 نقطة، ليفشل في التقدم إلى المركز الثالث، ويظل في المركز الرابع، مقابل 65 نقطة لمانشستر يونايتد، ليظل في المركز السادس، وفشل هو الآخر في التقدم إلى المركز الرابع.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل 2/2، لكن مانشستر يونايتد فاز 2/0 في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، متقدمًا بنقطة عن ليفربول الثاني.

وفي آخر جولتين يستضيف تشيلسي منافسه واتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، ثم يرحل لمواجهة ليستر سيتي، في حين يسافر مانشستر يونايتد لمواجهة هيديرسفيلد تاون، ثم يستضيف كارديف سيتي على ملعب أولد ترافورد.