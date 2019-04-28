أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. 1/1 (فيديو)

تقدم خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد بهدف في شباك ضيفه تشيلسي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة العاشرة استلم ماتا الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي، وسدد قوية معلنًا تقدم فريقه.

ونجح ماركوس ألونسو في إدراك التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 43، بعدما استغل خطأ ديفيد دي خيا حارس اليونايتد الذي سقطت الكرة منه.

مانشستر يونايتد 1 × 1 تشلسي | هدف ماركوس الونسو pic.twitter.com/s9oLuPexWT — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

ويتفوق مانشستر يونايتد هجوميًا على تشيلسي، حيث سجل الرد ديفلز 63 هدفًا مقابل 59 هدفًا للبلوز، بينما يبدو دفاع البلوز الأقوى باستقبال 38 هدفًا مقابل 50 هدفًا في مرمى اليونايتد.

ويعد البلجيكي إدين هازارد هداف تشيلسي برصيد 16 هدفًا، ويبقى الفرنسي بول بوغبا هداف مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا.

وفاز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 فبراير الماضي، بينما انتهى لقاء الدور الأول للدوري بالتعادل بهدفين لكل منهما.