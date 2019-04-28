ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي (صورة)

واصل مانشستر سيتي حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزًا صعبًا وثمينًا 1-0 على مضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في الجولة 36 للمسابقة.

واستعاد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره الثاني عشر في المسابقة على التوالي، صدارة ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 92 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، قبل مرحلتين فقط على نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ 16 مارس (آذار) الماضي، عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ورفع أغويرو رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 20 هدفًا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول، بفارق هدف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة منفردًا.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة أمام ضيفه ليستر سيتي ومضيفه برايتون، حتى يتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، دون النظر لمباراتي ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد وضيفه وولفرهامبتون في المرحلتين المقبلتين للبطولة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: