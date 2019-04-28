ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف سيرجيو أغويرو وهدفي جيمي فاردي (صورة)

سجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفًا في فوز مانشستر سيتي 1/0 على بيرنلي في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف أغويرو الوحيد في الدقيقة 63 من المباراة، كما سجل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي هدفين في فوز ناديه ليستر سيتي 3/0 على آرسنال، لحساب الجولة ذاتها.

ورفع أغويرو رصيده إلى 20 هدفًا، ليرافق ساديو ماني لاعب ليفربول في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وفي المركز الأول يأتي النجم المصري محمد صلاح ويملك 21 هدفًا.

وفي المركز الرابع يأتي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 18 هدفًا، ثم هاري كين لاعب توتنهام ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي ولكل منهما 17 هدفًا.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. محمد صلاح، ليفربول، 21 هدفًا.

2. ساديو ماني (ليفربول)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 20 هدفًا.

3. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 19 هدفًا.

4. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 18 هدفًا.

5. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 17 هدفًا.

6. إدين هازارد، تشيلسي، 16 هدفًا.