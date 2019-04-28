سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من ليفربول (فيديو)

انتزع مانشستر سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على مضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة من ليفربول.

وفشل لاعبو مانشستر سيتي في التسجيل رغم أفضليتهم الواضحة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واقتنص المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63، ليحقق مانشستر سيتي الفوز الحادي عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي

وواصل مانشستر سيتي زحفه نحو الاحفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 92 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الثاني مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.