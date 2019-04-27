يملكه الأمير عبد الله بن مساعد.. شيفيلد يونايتد يضع قدمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

اقترب نادي شيفيلد يونايتد بقوة للعودة للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، بعدما تفوق على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين مساء اليوم السبت.

وتعود ملكية النادي الذي يلامس الإنجاز إلى الثنائي الأمير عبد الله بن مساعد، ورجل الأعمال الإنجليزي مكيب، بحصة تشكل 50% لكل منهما.

شيفيلد نجح في الفوز على إبسويتش ليرفع رصيد نقاطه إلى النقطة 88 نقطة، بفارق الأهداف أمام نورويتش سيتي، صاحب الوصافة.

وسجل هدفي شيفيلد في المباراة، كل من سكوت هوغان في الدقيقة 24 من اللقاء، ليضيف زميله جاك كونييل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، ابتعد شيفيلد يونايتد بالمركز الثاني في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 88 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليدز يونايتد الثالث، ومع فارق أهداف يصل إلى 13 هدفاً، علماً بأن الأخير لديه مباراة أقل من شيفيلد، وبحاجة إلى أن يفوز في مباراتيه بفارق أهداف أكثر من 13، وخسارة شيفيلد في الجولة الأخيرة ليتأهل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما هبط كل من فولهام وهدرسفيلد تاون للدرجة الأولى.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ترتيب الأندية وفقًا لفارق النقاط ثم فارق الأهداف، في الوقت الذي يتأهل فيه فريقين مباشرةً إلى بريميرليغ، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس في دورة تأهيل يتأهل بطلها للمسابقة الممتازة.

ويحل ليدز يونايتد، الذي سيواجه أستون فيلا، غدًا الأحد، في المركز الثالث بالترتيب برصيد 82 نقطة، ليصبح الحد الأقصى من النقاط الممكن الوصول إليها بالنسبة له هو 88 نقطة.

وبات شيفيلد على موعد مع التأهل إلى بريميرليغ، حال تعثر ليدز خلال مواجهة الفيلانز، أو تحقيق الفوز أو التعادل خلال المواجهة الأخيرة ضد ستوك سيتي.

وحال خسارة شيفيلد خلال المواجهة المقبلة، فإن ليدز يونايتد سيكون مطالبًا بالفوز في مباراتيه بفارق أهداف +13 من أجل التأهل بدلًا من المتصدر الحالي.