بيدرو قبل مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: نعتبرها مواجهة نهائية.. من المهم أن نصل للمربع الذهبي

قال بيدرو جناح تشيلسي إن مواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، أشبه بمباراة ”نهائية“ في ظل صراع الفريقين لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 67 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط على يونايتد، ويفصل بينهما آرسنال صاحب المركز الخامس ولديه 66 نقطة، ولا ينوي أي فريق إهدار نقاط في آخر ثلاث مباريات متبقية بالمسابقة.

وقال بيدرو لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”نعتبرها مباراة نهائية. من المهم أن نصل للمربع الذهبي لذا نريد الفوز على مانشستر، لكننا نعرف أن المهمة صعبة على ملعبه“.

وأضاف: ”لديهم العديد من اللاعبين الرائعين، وربما لا يعيش فترة جيدة أو ليس في أفضل حال، لكن يجب أن نقاتل معًا لتحقيق الفوز“.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز حتى الآن خارج ملعبه أمام الستة الأوائل في الدوري هذا الموسم، وخسر في آخر أربع محاولات واستقبل 13 هدفًا، بينما سجل هدفًا واحدًا.

ويدخل يونايتد اللقاء بعد خسارة مؤلمة على ملعبه أمام جاره مانشستر سيتي 2-صفر بمنتصف الأسبوع.

وتابع بيدرو: ”ربما لن أبدأ مباراة الغد، لكن النتيجة هي الأهم وسأركز في اللقاء، وأريد الفوز وهذه هي النتيجة الوحيدة المرضية لنا“.