سولشاير يُلمح لإمكانية انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد

لا يريد أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن تتسبب أزمة بول بوغبا مع النادي بشأن تجديد عقده في التأثير على هدف الفريق الحالي، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن المدرب النرويجي ترك الباب مفتوحًا لرحيل الدولي الفرنسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب قبل 3 جولات على النهاية.

ولذلك قال سولشاير ردًا على سؤال بشأن مستقبل بوغبا، البالغ عمره 26 عامًا، إنه تتم محاولات تسوية الأمر عن طريق ضمان بقاء اللاعب في أولد ترافورد، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام رحيله قائلًا: ”أعتقد أن بوغبا سيكون هنا الموسم المقبل، لكن في كرة القدم لا أحد يضمن أي شيء“.

ويدرك المدير الفني النرويجي أن بوغبا أبعد مانشستر يونايتد عن رأسه ويفكر في الانتقال لريال مدريد الذي قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إنه وافق بالفعل على دفع 12 مليون يورو سنويًا للدولي الفرنسي.

ومزح عدد من زملاء بوغبا في أولد ترافورد معه حول اهتمام ريال مدريد به، حيث قال بعضهم: ”إذا ذهبت إلى هناك (ريال مدريد)، لا تنساني أو ادعوني عندما تلعب في سانتياغو برنابيو“.

ويدرك سولشاير أن بوغبا يريد المغادرة والتدريب تحت قيادة زيدان، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي حتى العام 2021، لكنه لم يخف أبدًا إعجابه بمدرب ريال مدريد.

وقال بوغبا في 20 مارس الماضي: ”ريال مدريد حلم.. وزيدان هو المدرب الذي أحلم به“، ومن ناحية أخرى، كان زيدان يمزح معه لفترة طويلة بقوله: ”أنا أحب بوغبا، إذا كان يريد أن يأتي فلم لا“.

ومع ذلك، فإن العملية ليست بسيطة. طلب اللاعب من مانشستر يونايتد الانتقال إلى مدريد، لكن النادي الإنجليزي لن يسهل الأمر، حيث لن يرحل بأقل من 150 مليون يورو.

ويمكن أن يلعب غاريث بيل (29 عامًا) دورًا مهمًا في المفاوضاتـ، لكن النجم الويلزي لا يريد الرحيل، وهنا تكمن المشكلة.