تقرير: مانشستر سيتي بدأ مفاوضات لضم لاعب أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو

ذكر برنامج ”الساعة 25“ بإذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اتصل رسميًا بأتلتيكو مدريد لبدء مفاوضات ضم لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريغو هيرناديز البالغ من العمر 22 عامًا.

وبحسب البرنامج، فإن إدارة مانشستر سيتي أبلغت أتلتيكو مدريد أنها مستعدة لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد رودريغو البالغ 70 مليون يورو لضمه في الصيف القادم.

ويرغب الإسباني بيب غوارديولا في ضم النجم الشاب رودريغو ليكون بديلًا للبرازيلي فيرناندينيو الذي يبلغ حاليًا 33 عامًا، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في وسط ميدان الفريق الإنجليزي وخطة المدرب الإسباني.

ويرفض الأرجنتيني دييغو سيميوني رحيل رودريغو ويعتبره غير قابل للبيع، لكن البرنامج الإسباني أكد أن الفريق يجد صعوبة في الحفاظ على رودريغو في ظل رغبة عدة فرق في ضمه، حيث طرقت 4 فرق كبرى باب أتلتيكو مدريد في المدة الأخيرة.

وعاد رودريغو لأتلتيكو مدريد، فريقه الأم، قادمًا من فياريال، حيث استغل الفريق المدريدي البند الخاص باستعادته في عقده ودفع مبلغ 25 مليون يورو فقط لضمه رغم أن سعره في السوق أكبر.

واعتبر رودريغو اللاعب الوحيد في أتلتيكو مدريد رفقة الحارس يان أوبلاك الذي قدّم مستوى مميزًا ومستقرًا وكان نقطة ضوء في موسم لم يحقق فيه الفريق طموحاته محليًا وقاريًا رغم التعاقدات الكبيرة في الصيف الماضي.