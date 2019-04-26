ليفربول يكتسح هيديرسفيلد بخماسية ويخطف صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا (فيديو)

اعتلى فريق ليفربول، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا، بتغلبه على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.
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الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة. تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول بهدف في شباك هيديرسفيلد تاون، وأحرز الهدف الأول في الثانية 15 بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك. وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة. . . #إرم_نيوز #رياضة #صلاح #ليفربول #الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح #هيدرسفيلد #بريطانيا #كرة_قدم #ماني #liverpool #sport #mohammedsalah #PremierLeague #Huddersfield #Robertson #Keita #MoSalah #mane
بادر ليفربول بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق الغيني نابي كيتا ليفرض أصحاب الديار سيطرتهم على مجريات اللقاء.
وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 45، ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.
ومع حلول الدقيقة 66 أضاف ماني الهدف الثاني له والرابع لفريقه، قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 83.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي يوم الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.
#LIVHUD
هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول “ كيتا ”
via @i7S8R_ pic.twitter.com/3dZwaE3Td8
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
#LIVHUD
هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الثاني “ ماني ”
via @i7S8R_ pic.twitter.com/U3gCwt0Hio
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
#LIVHUD
هدف محمد صلاح كامـلآ مع الإعادات HD ????????????
via @i7S8R_ pic.twitter.com/fS0ERQCLsG
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
#LIVHUD
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الرابع “ ماني ”
via @i7S8R_ pic.twitter.com/lcmpWd260p
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩