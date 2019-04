ليفربول يكتسح هيديرسفيلد بخماسية ويخطف صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا (فيديو)

View this post on Instagram

الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة. تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول بهدف في شباك هيديرسفيلد تاون، وأحرز الهدف الأول في الثانية 15 بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك. وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة. ‎ . . #إرم_نيوز #رياضة #صلاح #ليفربول #الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح #هيدرسفيلد #بريطانيا #كرة_قدم #ماني #liverpool #sport #mohammedsalah #PremierLeague #Huddersfield #Robertson #Keita #MoSalah #mane