ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على هيديرسفيلد تاون (صورة)

ارتقى نادي ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.

تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول بهدف في شباك هيديرسفيلد تاون، وأحرز الهدف الأول في الثانية 15 بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك.

وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة.

وفي الشوط الثاني نجح ساديو ماني في إحراز الهدف الرابع للريدز من رأسية متقنة، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 82.

بهدف الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن يتأخر مباراة عن الريدز.

ويحتل هيديرسفيلد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وهو الأقل فوزًا برصيد 3 انتصارات والأكثر خسارة بواقع 28 هزيمة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: