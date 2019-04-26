أهداف مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون.. 5/0 للريدز (فيديو)

تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول بهدف في شباك هيديرسفيلد تاون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.

وأحرز كيتا هدف ليفربول في الدقيقة الأولى بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك.

وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة، وعزز محمد صلاح تقدم فريقه بالهدف الثالث مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح ساديو ماني في إحراز الهدف الرابع للريدز من رأسية متقنة، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 82.

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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث “ محمد صلاح “ هدددددددددددددددددددف راااااااائع ???????? via @i7S8R_ pic.twitter.com/nwp9F0Aol5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

بهدف الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن يتأخر مباراة عن الريدز.ويحتل هيديرسفيلد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وهو الأقل فوزًا برصيد 3 انتصارات والأكثر خسارة بواقع 28 هزيمة.