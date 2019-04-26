ساري: تشيلسي لا يمكنه تحمل خسارة جديدة أمام مانشستر يونايتد

أكد ماوريتسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أن فريقه لا يمكنه تحمل الخسارة أمام مانشستر يونايتد بعد غدٍ الأحد، فيما ستعد ”مباراة صعبة“ لكلا الفريقين في ظل سعيهما لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب متراجعًا بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام هوتسبير ومتفوقًا بفارق نقطة واحدة على ارسنال وثلاث نقاط على يونايتد. وإذا ما أنهى تشيلسي الموسم خارج أول أربعة في الترتيب، فإن عليه الفوز بلقب الدوري الأوروبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال ساري للصحفيين اليوم الجمعة: ”لدينا هدفان مهمان في نهاية موسمنا. الأول هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل والثاني هو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي، بالنسبة للهدف الأول، فإن هذه المباراة هي أكثر من مهمة بالنسبة لنا ولمنافسينا، لذا فإننا سنحاول الفوز بالطبع لكننا بحاجة لعدم الخسارة في البداية، أعتقد أنها مباراة صعبة لكلا الفريقين ”.

ومع ذلك، فإن تشيلسي لم ينتزع أي نقطة خارج ملعبه أمام أي فريق من ”الستة الكبار“ هذا الموسم.

وخسر الفريق أربع مباريات وتلقت شباكه 13 هدفًا وهز الشباك مرة واحدة، وسيواجه يونايتد الجريح عقب خسارته المذلة 2-صفر أمام جاره مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع الماضي.

وقال ساري: ”واجهنا في النصف الثاني من الموسم كافة الفرق الكبيرة خارج ملعبنا باستثناء توتنهام على أرضنا، الأمر ليس سهلًا، يجب أن نلعب أمام منافس يمتلك مستويات مرتفعة من الحوافز عقب قمة مانشستر، لكن يجب علينا أن نحاول“.