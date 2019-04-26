كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد هيديرسفيلد تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول اختبارًا جديدًا، اليوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي أمام ضيفه هيديرسفيلد تاون على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة 36 من عمر المسابقة.

ويتمسك ليفربول بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى آخر لحظة مع اعتلاء مانشستر سيتي الصدارة بفارق نقطة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب أنفيلد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.



وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم في الدوري الإنجليزي:

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، وحقق الريدز 27 انتصارًا وتلقى هزيمة واحدة مع 7 تعادلات وسجل الفريق 79 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

ويحتل هيديرسفيلد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وهو الأقل فوزًا برصيد 3 انتصارات والأكثر خسارة بواقع 27 هزيمة وأضعف هجوم بتسجيل 20 هدفًا فقط، بينما استقبل 69 هدفًا، علمًا أنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

أسلحة ليفربول ومباراة برشلونة

يدخل ليفربول المباراة وفي خيال مدربه الألماني يورغن كلوب أمر في غاية الأهمية وهي ضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب لآخر نفس، ولكن هناك أمرًا آخر يتمثل في مباراة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعاني ليفربول إصابات في مباراة هيديرسفيلد عدا أليكس تشامبرلين غير الجاهز بدنيًا، كما تحيط الشكوك بجاهزية الثلاثي آدم لالانا وديان لوفرين وفابينهو، ويعتمد كلوب على تشكيلته الاعتيادية بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره جورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر، كما أن مثلث الهجوم يبدو بلا تغيير بوجود السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ودافع كلوب عن سفر صلاح للولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تكريم من مجلة ”تايم“ مؤكدًا أنه تمنى أن يكون مكان صلاح.

هيديرسفيلد بلا طموح

يبقى هيديرسفيلد بلا طموح تقريبًا بعد تأكد هبوطه وربما يقدم لاعبوه عرضًا من أجل الشهرة والحصول على عروض مناسبة للموسم الجديد، ويغيب عن الفريق المغربي عبدالحميد صبري وبين هامير بسبب الإصابة.

ويعتمد الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى على ستيف مونييه وصانع الألعاب آرون موي.. وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن ليفربول يبدو في مهمة سهلة نظريًا ولكن لا شيء يجب أن يأمنه الريدز.

وأوضح أن ليفربول بحاجة لضمان الفوز للتفرغ لموقعة برشلونة وأملًا في تعثر مانشستر سيتي بجانب إراحة بعض لاعبيه في الشوط الثاني حال التسجيل المبكر وحسم الأمور.