رحيم سترلينغ ينال جائزة النزاهة والتأثير بعد حديثه عن العنصرية

نال رحيم سترلينغ مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، جائزة النزاهة والتأثير والتي تمنحها شبكة ”بي.تي سبورت“ ضمن مجموعة من الجوائز؛ بسبب تطرقه إلى مجموعة من المشكلات الاجتماعية بما في ذلك العنصرية.

وتم تكريم سترلينغ بسبب تصديه للعنصرية في الرياضة، ولاستخدامه لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

وقال سترلينغ هذا الشهر، إن المزيد من اللاعبين بحاجة للتحدث عندما يعانون من العنصرية للتخلص من هذا الداء في الرياضة.

وقال سترلينغ بعد حصوله على الجائزة من غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا: ”كنت أتحدث فقط عن تجاربي الشخصية. لم أتوقع كل هذا الاهتمام. كنت أريد فقط لفت انتباه المتابعين لحسابي في إنستغرام“.

وأضاف ”من الرائع مشاهدة الناس تستمتع وتحاول فعل الأفضل. ما يحدث عندما تقوم بأشياء جيدة هو أنك تضرب المثل للجيل المقبل“.

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، على منشور في وقت سابق هذا الأسبوع قال فيه إن أي نادٍ يجب أن يخصم منه 9 نقاط، وأن يلعب 3 مباريات دون جمهور؛ إذا ما تورطت جماهيره في أي سلوك عنصري.

وهنأت وحدة معلومات الرياضة في داو جونز، وهي المؤسسة التي تمنح الجائزة، سترلينغ للتأثير الذي أحدثته تصرفاته في التعامل مع العنصرية وغيرها من ”المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالتنوع والشمول“.

وقال سيمون جرينبرغ رئيس وحدة معلومات الرياضة في بيان صدر أمس الخميس: ”حصل على مصدر ثقة جديد وهو يمثل صوتًا لبقية لاعبي كرة القدم والرياضيين للتحدث بصراحة في حال عدم قيامهم بذلك من قبل“.