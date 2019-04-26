موعد مباراة ليفربول وهيدريرسفيلد تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول منافسه هيديرسفيلد تاون، في افتتاح مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ليفربول مع هيديرسفيلد تاون على قناةbeIN SPORTS HD 2.

وحصد ليفربول 88 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويأمل ليفربول في مواصلة سلسلة انتصاراته في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي على أمل تعثر مانشستر سيتي.

وتمثل المباراة استعدادًا للاعبي ليفربول قبل أن يحل الريدز ضيفًا على برشلونة الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على هيديرسفيلد تاون في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 سجله النجم المصري محمد صلاح.

ويحلم ليفربول بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ العام 1990.

وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول: ”نريد أن نواصل القتال حتى النهاية، علينا أن نواصل الإيمان، نواصل الثقة وأن نحقق الفوز في أكبر قدر ممكن من المباريات“.