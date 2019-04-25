تشيلسي يستنكر استبعاد هازارد من التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

أعرب نادي تشيلسي عن دهشته إزاء استبعاد نجمه البلجيكي الدولي إيدين هازارد من التشكيلة المثالية للموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

ورغم ترشح هازارد لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم رفقة الهولندي فيرغيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، بالإضافة إلى رحيم ستيرلينغ وسيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا ثلاثي مانشستر سيتي، إلا أنه لم يتواجد في التشكيل الأفضل لهذا الموسم.

كما خلت القائمة من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم الماضي، رغم تصدره ترتيب هدافي البطولة العريقة مناصفة مع سيرجيو أغويرو والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، برصيد 19 هدفًا لكل منهم.

ونشر تشيلسي بيانًا على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس، قال فيه: ”إن هازارد يقدم موسمًا متميزًا مليئًا باللحظات الجذابة، وعدم تواجده في القائمة المثالية يعد أمرًا مفاجئًا“.

وأضاف تشيلسي: ”من المؤكد أن إحصائيات هازارد في الموسم الحالي لا يمكن أن تحتسب ضده عندما يتم التصويت“.

وتابع: ”هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها“.

وشدد تشيلسي على أن هازارد هو أكثر اللاعبين إسهامًا في الأهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث سجل 16 هدفًا بالإضافة لقيامه بـ13 تمريرة حاسمة، مضيفًا بأنه بحاجة لإحراز هدف واحد فقط في المباريات الثلاث المتبقية للفريق اللندني في المسابقة، ليحطم رقمه التهديفي الأعلى في بطولة الدوري خلال موسم واحد والذي حققه في موسم 2016-2017.

وأوضح تشيلسي: ”هذا العام تم اختيار اللاعبين من الفريقين اللذين يتنافسان على لقب الدوري الإنجليزي (مانشستر سيتي وليفربول)، ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل الذي ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد“.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في وقت لاحق اليوم.