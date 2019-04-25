الاتحاد الإنجليزي يعاقب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي بعد اتهامه بسوء التصرف

غرّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني (10.320 دولار) عقب قبوله اتهامًا بسوء التصرف خلال اللقاء الذي تعادل فيه الفريق 2/2 أمام بيرنلي في الدوري الممتاز.

وطرد الحكم كيفن فريند المدرب الإيطالي ساري (60 عامًا) نحو المدرجات في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب فقدانه أعصابه خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة المثيرة على استاد ستامفورد بريدج.

وأكد الاتحاد الإنجليزي العقوبات في بيان اليوم الخميس.

وقال جيانفرانكو زولا مساعد المدرب ساري إن الطاقم التدريبي لبيرنلي ”أهان“ ساري بينما دخل ديفيد لويز لاعب تشيلسي وآشلي بارنز لاعب بيرنلي في شجار عقب صافرة النهاية.

واتهم لويز بيرنلي بعدها ”بمعاداة كرة القدم“.