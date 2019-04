سخرية من دفاع مانشستر يونايتد بسبب هذه الوضعية (صورة)

تعرض مانشستر يونايتد لسخرية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ”طريقة وقوف رباعي الدفاع“ خلال هدف ليروي ساني في فوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أولد ترافورد يوم الأربعاء.

وقطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه في قمة مانشستر بهدفي برناردو سيلفا وساني.

p style=“direction: rtl;“>ويملك سيتي الآن 89 نقطة ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما على انتهاء الموسم، ولن يواجه الاثنان أي منافس من الستة الأوائل.

وما زال فريق المدرب أولي غونار سولشاير في المركز السادس وله 64 نقطة خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لتخفت البداية الواعدة للمدرب النرويجي.

ووقف رباعي دفاع يونايتد بشكل عمودي أمام هجمة لسيتي قادها الجناح الألماني قبل أن يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بقدم الإسباني ديفيد دي خيا وتسكن الشباك.

ولم يكن روي كين سوى واحد من المنتقدين لطريقة وقوف رباعي يونايتد، لكن تويتر اشتعل من السخرية على طريقة الدفاع التي انتهجها لاعبو يونايتد خلال هذه الهجمة.

Vertical defence. Lingard, thrashford, young and darmian to start. Martial, mctominay, dalot to rest. Late subs. Obsession with mediocre English players. Shambolic coaching staff. Jones, young new contract but Herrera going free. But hey – “ole at the wheel” #MUFC #MUFC_FAMILY pic.twitter.com/se1xeBreQ2

— Rishabh Sinha (@rishabh_snh) April 25, 2019