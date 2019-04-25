سخرية من دفاع مانشستر يونايتد بسبب هذه الوضعية (صورة)

تعرض مانشستر يونايتد لسخرية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ”طريقة وقوف رباعي الدفاع“ خلال هدف ليروي ساني في فوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أولد ترافورد يوم الأربعاء.

وقطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه في قمة مانشستر بهدفي برناردو سيلفا وساني.

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The Manchester United’s back 4 … pic.twitter.com/h5X7VXdMTg — Football Stuff (@FootbalIStuff) April 24, 2019

p style=“direction: rtl;“>ويملك سيتي الآن 89 نقطة ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما على انتهاء الموسم، ولن يواجه الاثنان أي منافس من الستة الأوائل.

وما زال فريق المدرب أولي غونار سولشاير في المركز السادس وله 64 نقطة خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لتخفت البداية الواعدة للمدرب النرويجي.

ووقف رباعي دفاع يونايتد بشكل عمودي أمام هجمة لسيتي قادها الجناح الألماني قبل أن يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بقدم الإسباني ديفيد دي خيا وتسكن الشباك.

ولم يكن روي كين سوى واحد من المنتقدين لطريقة وقوف رباعي يونايتد، لكن تويتر اشتعل من السخرية على طريقة الدفاع التي انتهجها لاعبو يونايتد خلال هذه الهجمة.

Vertical defence. Lingard, thrashford, young and darmian to start. Martial, mctominay, dalot to rest. Late subs. Obsession with mediocre English players. Shambolic coaching staff. Jones, young new contract but Herrera going free. But hey – “ole at the wheel” #MUFC #MUFC_FAMILY pic.twitter.com/se1xeBreQ2 — Rishabh Sinha (@rishabh_snh) April 25, 2019

ويتدرب المدافعون منذ الصغر على طريقة الدفاع بشكل أفقي في الخط الخلفي، بينما حاول لاعبو يونايتد ذلك بطريقة مختلفة تمامًا، إذ وقف دفاع يونايتد في خط عمودي مستقيم ما سمح لساني بالتوغل في الجهة اليسرى والتسديد دون عناء في شباك دي خيا.

ومزح أحد مستخدمي تويتر على طريقة دفاع يونايتد قائلًا ”إنها كانت طريقة 1-1-1-1-3-3 ”.

وقال آخر بسخرية: ”هذه الطريقة الدفاعية مصممة لمواجهة التمريرات المربعة وليست لقطع التمريرات القطرية“، بينما قال ثالث ”الدفاع العمودي من الواضح أنه ليس دفاعًا عن كرة القدم!“

وعلق آخر ”هل تعتقد أن آشلي يونغ هو المشكلة عندما يكون هناك دفاع عمودي؟“

وسيحرص يونايتد على إعادة بناء صفوفه بعد انتهاء الموسم، خاصة أنه خسر سبع مرات في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات وانهار أمام هيمنة سيتي وتمريراته الذكية وتحركاته.