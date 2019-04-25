تشكيلة فريق العام في إنجلترا.. مانشستر سيتي يهيمن وخروج محمد صلاح (إنفوغرافيك)

هيمن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على فريق العام الذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الخميس والذي ضم ستة من لاعبي سيتي.

وضم الفريق الحارس البرازيلي إيدرسون والمهاجمين رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو ولاعبي الوسط برناردو سيلفا وفرناندينيو والمدافع ايمريك لابورت فضلًا عن أربعة لاعبين من ليفربول.

ويتقدم سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول في صدارة الدوري قبل ثلاث جولات على النهاية.

وسيطر ليفربول على المراكز الدفاعية بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك وزميليه اندي روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد فضلًا عن المهاجم السنغالي ساديو ماني.

وكان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الوحيد من خارج سيتي وليفربول في تشكيلة مثالية أعلنتها الرابطة اليوم.

ولم يتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل، كذلك تم استبعاد هازارد.