جماهير ليفربول تتهم مانشستر يونايتد بـ“التآمر“ أمام مانشستر سيتي

نجح نادي مانشستر سيتي في حسم ”الديربي“ وفاز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أمس بملعب أولد ترافورد، واستعاد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتربع السيتي على صدارة البريمييرليغ برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، قبل 3 مباريات على نهاية البطولة.

ويخوض مانشستر سيتي مباراتين خارج أرضه أمام بيرنلي وبرايتون، ويستضيف ليستر سيتي في ملعب الاتحاد، بينما يلعب ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون ووولفرهامبتون في ملعب أنفيلد، ويخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وتابعت جماهير ليفربول مباراة ديربي مانشستر أمس على أمل تعثر السيتي، ولكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح بقدم البرتغالي برناردو سيلفا والألماني ليروي ساني، وواصل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عروضه المخيبة، وكان سببًا في هدفي السيتيزنز.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ إن جماهير ليفربول تشعر بوجود ”مؤامرة“ من جانب مانشستر يونايتد بتعمد الخسارة أمام السيتي، حتى لا يتوّج الريدز بالبطولة.

How stupid of me to hope for a favour from United. Nowhere near the quality to worry City tonight. Ok in first half and then just rolled over and gave up in the 2nd. Useless. That’s us 2nd in the league with 90+ points

— Chris Whittle (@cjwhittle) April 24, 2019