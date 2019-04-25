جماهير ليفربول تتهم مانشستر يونايتد بـ“التآمر“ أمام مانشستر سيتي

نجح نادي مانشستر سيتي في حسم ”الديربي“ وفاز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أمس بملعب أولد ترافورد، واستعاد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتربع السيتي على صدارة البريمييرليغ برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، قبل 3 مباريات على نهاية البطولة.

Manchester United definitely threw this game hahaha — Zaak Jiwa ???? (@ZaakJiwa) April 24, 2019

ويخوض مانشستر سيتي مباراتين خارج أرضه أمام بيرنلي وبرايتون، ويستضيف ليستر سيتي في ملعب الاتحاد، بينما يلعب ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون ووولفرهامبتون في ملعب أنفيلد، ويخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وتابعت جماهير ليفربول مباراة ديربي مانشستر أمس على أمل تعثر السيتي، ولكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح بقدم البرتغالي برناردو سيلفا والألماني ليروي ساني، وواصل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عروضه المخيبة، وكان سببًا في هدفي السيتيزنز.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ إن جماهير ليفربول تشعر بوجود ”مؤامرة“ من جانب مانشستر يونايتد بتعمد الخسارة أمام السيتي، حتى لا يتوّج الريدز بالبطولة.

How stupid of me to hope for a favour from United. Nowhere near the quality to worry City tonight. Ok in first half and then just rolled over and gave up in the 2nd. Useless. That’s us 2nd in the league with 90+ points — Chris Whittle (@cjwhittle) April 24, 2019

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”فتح مشجعو ليفربول النار على مانشستر يونايتد بعد نهاية الديربي، وأكدوا أن المانيو تعمد الخسارة أمام السيتي، ولم يحاول لاعبوه تحقيق الانتصار أو حتى الخروج بنقطة التعادل“.

ونقلت عن بعض مشجعي ليفربول قولهم: ”لاعبو مانشستر يونايتد لم يدخلوا المباراة وهم في كامل حماسهم، لم يسعوا إلى الفوز أو حتى التعادل، لم تكن هناك روح أو قتال في الملعب“.

وقال أحد مشجعي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يبدو أن دي خيا راهن على فوز مانشستر سيتي، لقد كان بإمكانه إنقاذ التسديدتين اللتين أسفرتا عن هدفي السيتي“.

وتابع آخر: ”يجب أن يتم فتح تحقيق مع دي خيا في فوز مانشستر سيتي، يبدو أنه باع المباراة“.

وشكك ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، في عقلية واجتهاد زملائه خلال مباراتهم مع مانشستر سيتي بعد المباراة.

وكانت بعض جماهير مانشستر يونايتد قد أكدت قبل المباراة أن ”الديربي“ لا يعنيهم هذه المرة، لأنهم لا يريدون مساعدة ”خصمهم اللدود“ ليفربول على التتويج بالدوري الإنجليزي.