راشفورد يشكك في عقلية واجتهاد لاعبي مانشستر يونايتد

شكك ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، في مدى اجتهاد الفريق وعقليته بعدما قدم تقييمًا صريحًا بشأن سقوط فريقه 2-صفر أمام مانشستر سيتي باستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبدت انتفاضة يونايتد، بعدما تولى أولي جونار سولشار المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول، ذكرى بعيدة المنال، وخسر الفريق في سبع من آخر تسع مباريات بجميع المسابقات، من بينها ثلاث مرات دون تسجيل أي هدف.

وقال راشفورد ”لم نلعب مثل مانشستر يونايتد. هذا ليس ملائمًا. على الأقل يجب أن نجتهد ونقدم كل ما لدينا للفريق والجماهير والنادي ولأنفسنا“.

”كان طريقًا صعبًا لنصل إلى ما نحن عليه. من المخيب أن نصل إلى ذلك ونفشل في تقديم الأداء ذاته مثلما فعلنا في يناير“.

وأضاف ”نعلم ما هي مشاكلنا. إنها العقلية والرغبة في الركض من أجل الفريق. فلننس الدوري والمربع الذهبي، فلا يجب علينا خسارة مثل هذه المباراة. الأمر بسيط لجماهير مانشستر يونايتد. نحن (اللاعبين) لا نتحدث سويًا لكن يجب أن نقف معًا“.

وتركت الهزيمة يونايتد في المركز السادس متأخرًا بثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.

وقال راشفورد ”فلننس المربع الذهبي ودوري الأبطال. يجب أن نستخرج كل ما لدينا ونلعب حقًا مثل مانشستر يونايتد من أجل أنفسنا“.

وفاز سولشاير في عشر من أول 11 مباراة مع يونايتد لكنه انتصر مرتين فقط في سبع مواجهات منذ إعلان توليه المسؤولية بشكل دائم في 28 مارس آذار.