أهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. 2-0 للسيتيزن (فيديو)

تقدم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بهدف في شباك غريمه مانشستر يونايتد، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي، والتي ملعب ”أولد ترافورد“.

واستلم سيلفا الكرة داخل منطقة جزاء اليونايتد وسدد قوية في شباك ديفيد دي خيا.

وأضاف ساني الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 66 من انفراد تام بمرمى يونايتد.

مانشستر سيتي 1 × 0 مانشستر يونايتد | هدف بيرناردو سيلفا pic.twitter.com/FloZ3R7Kcr

— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة من 34 مباراة ، وفاز السيتي 28 مرة وتعادل في لقاءين وتلقى 4 هزائم وسجل 87 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.. ويعد هداف الفريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 19 هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة من 34 مباراة ، وفاز المانيو 19 مرة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل الفريق 63 هدفاً واستقبل 48 هدفاً، ويعد هداف الفريق الفرنسي بول بوغبا برصيد 13 هدفاً.

تقابل الفريقان عموماً في 177 مباراة منذ يوم 12 نوفمبر 1881 وانتهت بفوز يونايتد 3-0 ، وكان آخر لقاء يوم 11 نوفمبرالماضي وفاز السيتي بنتيجة 3-1.

ويتفوق مانشستر يونايتد في تاريخ اللقاءات بواقع 73 انتصارًا مقابل 52 للسيتي و52 تعادلاً، ويبقى هداف الديربي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي وين روني برصيد 11 هدفاً ويعد الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد الأكثر مشاركة بالديربي برصيد 36 مباراة.

ويبقى أكبر فوز من نصيب السيتي بنتيجة 6-1 وتحقق مرتين عامي 1926 و2011 و5-0 عام 1955 وهي نفس النتيجة التي فاز بها يونايتد عام 1994.