تقارير.. فان ديك سيفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ عن الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدة أن المدافع الهولندي فرجيل فان ديك لاعب ليفربول تفوق على الإنجليزي رحيم سترلينغ في الاستفتاء الذي رشح 6 لاعبين للجائزة.

وضمت قائمة المرشحين بالإضافة للثنائي فان ديك ورحيم سترلينغ، كلًا من السنغالي ساديو ماني من ليفربول والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والبرتغالي برناندو سيلفا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون المحترفون صوتوا لفائدة المدافع الهولندي وسيعلن رسميًا عن الفائز الخميس القادم.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول غاب هذا العام عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم من جانب رابطة المحترفين في إنجلترا.

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في إنجلترا من جانب رابطة المحترفين.