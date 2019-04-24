محمد صلاح يخطف الأنظار في حفل مجلة ”تايم“ لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم (صور)

خطف الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار في الحفل الذي أقامته مجلة ”تايم“ الأمريكية، فجر يوم الأربعاء، بمدينة نيويورك، بعدما تم اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، ووضعت صورته على صدر غلافها.

وضمت قائمة ”تايم“ لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، خمسة رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح الوحيد في القائمة، كلاعب كرة قدم، بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين هم الأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، وتايغر وودز لاعب الغولف الأمريكي، وأليكس مورغان لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات، وكاستر سيمينيا، العداءة الجنوب أفريقية.

كما ضمت قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، أيضًا رامي مالك الممثل الأمريكي من أصل مصري والفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في 2018، عن فيلم ”Bohemian Rhapsody“.

وظهر صلاح على السجادة الحمراء سعيدًا مبتسمًا، كما ظهر أيضًا بصحبة رامي مالك، وبصحبة بعض النجمات وعلى رأسهن أليكس مورغان لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات، والممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك، بطلة السلسلة التلفزيونية الأشهر في الوقت الحالي ”Game of Thrones“، ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورتها مع صلاح.

وقالت مجلة ”تايم“ عبر حسابها على ”تويتر“: ”محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء“.

ومن المقرر أن يعود صلاح سريعًا إلى ليفربول بعد حضوره الحفل، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة هيدرسفيلد على ملعب أنفيلد المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد استعاد صدارة البريميرليغ بعدما فاز على مضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 35، بعد أن وصل للنقطة 88 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بعد أن خاض الريدز 35 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة.