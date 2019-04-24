نادي ليفربول يخوض مباريات ودية في يوليو على ملعبي فينواي بارك ويانكي

أعلن نادي ليفربول، الذي ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه سيخوض مباريات ودية في استاد فينواي بارك في بوسطن واستاد يانكي في نيويورك واستاد نوتردام في ساوث إند في إنديانا خلال يوليو تموز.

ويبدأ ليفربول مبارياته الثلاث الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة يوم 19 يوليو تموز ضد بروسيا دورتموند الألماني، وستكون أول مباراة كرة قدم تقام في استاد نوتردام الذي تبلغ سعته 77 ألف مشجع ويمتد تاريخه إلى 90 عامًا.

ويلعب ليفربول بعد ذلك في ملعبين من أشهر ملاعب دوري البيسبول الأمريكي ضد إشبيلية الإسباني يوم 21 يوليو تموز باستاد فينواي بارك ثم أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم 24 يوليو في ملعب فريق نيويورك يانكيز.

وقال بيلي هوجان، مدير ليفربول، والذي يشغل أيضًا منصب المدير التجاري، في بيان أمس الثلاثاء: ”نتجه إلى ثلاثة مواقع مذهلة هذا العام“.

وأضاف: ”كل استاد لديه إرثه القديم مثل ملعبنا“.