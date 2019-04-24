هل يرحل كريستيان إريكسن عن توتنهام في الميركاتو الصيفي؟.. بوكيتينو يجيب

وصف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، محادثات تجديد عقد كريستيان إريكسن بأنها ”موقف استثنائي“ بعد أن سجل اللاعب الدنماركي الهدف الوحيد ليمنح الفريق اللندني الفوز 1-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.

ويتبقى عام واحد في عقد إريكسن (27 عامًا) ويحظى بإعجاب واسع النطاق من أكبر أندية أوروبا، مما أثار تكهنات حول انتقاله في الصيف في صفقة ضخمة.

ولم يكن إريكسن في أفضل مستوياته في مباراة الثلاثاء، حيث واجه توتنهام ليلة محبطة وهو يحاول اختراق دفاع برايتون.

لكن هدف اللاعب الدنمركي في الدقيقة 88 كان ما يحتاجه توتنهام حتى يكون في موقف قوي لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

واعتاد إريكسن تسجيل أهداف مهمة متأخرة، إذ منح أيضًا فريقه الفوز 1-صفر على بيرنلي هذا الموسم بهدفه في الدقيقة 90 كما سجل في الدقيقة 80 أمام إنتر ميلان، وهو هدف أبقى توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو إنه يأمل أن يستمر إريكسن مع النادي الذي انضم إليه قادمًا من أياكس في 2013.

وأبلغ المدرب الأرجنتيني الصحفيين: ”إنه موقف استثنائي للغاية. كريستيان شخص استثنائي ونحن جميعًا مختلفون.

”التوقيت المناسب له وللنادي من أجل الاتفاق على شيء ما ربما يختلف عن لاعبين آخرين. أتمنى أن يستمر هنا في المستقبل. نحن وكريستيان على مقربة من التوصل لاتفاق لكن نهاية الموسم ليست بعيدة“.

وأضاف: ”الآن الأمر يتعلق بالتركيز على نهاية الموسم“.

وبعد ثلاث مباريات كبيرة ضد مانشستر سيتي في آخر أربع مواجهات لتوتنهام، بما في ذلك اللقاء غير العادي في دوري الأبطال الأسبوع الماضي الذي أرسل الفريق اللندني إلى الدور قبل النهائي، كال بوكيتينو المديح للاعبيه على النضج الذي أظهروه في ظروف مختلفة.

وقال: ”الفريق ليس منتعشًا كما كنا نرغب، ليس على المستوى البدني فقط ولكن ذهنيا أيضا، لذا علينا تهنئة اللاعبين. أنا فخور جدا بهم“.

وتابع: ”برايتون منافس شجاع حقا. أهم شيء هو أننا كنا على يقين ولم نيأس وحاولنا التسجيل بشتى الطرق. إنها ثلاث نقاط مهمة للغاية حتى نكون في موقف جيد في الجدول“.

وبقي توتنهام في المركز الثالث قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم لكنه يتقدم الآن بثلاث نقاط على تشيلسي صاحب المركز الرابع. ويتأخر آرسنال ومانشستر يونايتد عن توتنهام بأربع وست نقاط على الترتيب لكن تتبقى مباراة لكل منهما.