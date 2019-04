ليكيب: بوغبا أخبر زملاءه برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخبر زملاءه بالفعل برغبته في مغادرة النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وزادت التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل لاعب الوسط الفرنسي في ”أولد ترافورد“، حيث ارتبط بإمكانية الرحيل نهاية الموسم الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.

وتجددت التكهنات بشأن مستقبل بوغبا مع الشياطين الحمر رغم رحيل مورينيو وقدوم النرويجي أولي جونار سولشاير، والذي أعاد الاتزان للفريق.

Pogba will depart #mufc this summer. He has told team-mates he wishes to leave and the club won’t block a move #mulive [l’equipe, via gffn]

— utdreport (@utdreport) April 23, 2019