الأيرلندي شين لونغ يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل الأيرلندي شين لونغ، مهاجم فريق ساوثهامبتون، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل أسرع هدف في تاريخه بعد مرور 7 ثوانٍ فقط في مرمى واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ33 من الدوري.

وبعد إعطاء الحكم انطلاقة اللقاء أعاد لاعبو واتفورد الكرة إلى مدافعهم والذي حاول إبعادها فاصطدمت بشين لونغ الذي انفرد بالحارس وسجل الهدف الأول خلال اللقاء.

وكان الرقم القياسي في حوزة أسطورة توتنهام ليدلي كينغ الذي سجل هدفًا في مرمى برادفورد بعد مرور 9،9 من الثواني فقط في العام 2000.

ويحتل ساوثهامبتون حاليًا المركز الـ16 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

شين لونغ يسجل أسرع هدف في تاريخ البريمرليغ بعد 7 ثواني????

via @i7S8R_ pic.twitter.com/vY4m11Ze7q — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) April 23, 2019

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية أن هدف شين لونغ هو الأسرع في تاريخ بطولة ومسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ.

وجاءت قائمة أسرع الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1 – شين لونغ بعد مرور 7 ثوانٍ.

2- ليدلي كينغ بعد مرور 9.82 ثانية.

3- آلان شيرر بعد مرور 10.52 ثانية.