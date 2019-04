هيغوايين يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد بيرنلي في أحضان مشجعة (فيديو)

احتفل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين بهدفه في مرمى بيرنلي خلال تعادل فريقه تشيلسي 2-2 في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالارتماء في حضن الجماهير لكن مجموعة من الأنصار عبر “ تويتر “ اكتشفت أن المهاجم السابق ليوفنتوس ونابولي وميلان بالغ في احتفاله بشكل مثير.

وكشفت بضع تغريدات عن كون المهاجم الأرجنتيني وضع رأسه في صدر إحدى المشجعات بشكل أثار التعليقات والسخرية منه.

وكتب أحد المغردين :“ احتفال هيغوايين ، عن ماذا كان يبحث في صدر تلك المرأة ؟.“

بينما كتب آخر :“ هذه المرأة وضعت هيغوايين بين نهديها أثناء احتفاله بالهدف.“

وطالب أحد المغردين بمنح المهاجم الأرجنتيني لقب أفضل احتفال بهدف في الموسم.

Looks like Higuain is watching too much po… #GOT ???????????????? pic.twitter.com/9cMJm9BqVb

— Supree (@LadyGooner8) April 22, 2019