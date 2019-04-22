ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وبيرنلي ونهاية الجولة 35 (صورة)

تعثر نادي تشيلسي، بتعادله 2/2 مع بيرنلي، على ملعب ستامفورد بريدج، في ختام مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

ويملك نادي ليفربول 88 نقطة من 35 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني وفي جعبته 86 نقطة، ولعب 34 مباراة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث وقد حصد 67 نقطة من 34 مباراة، ثم تشيلسي رابعًا ويملك 67 نقطة أيضًا لكم من 35.

ويقبع آرسنال في المركز الخامس، بعدما حصد 66 نقطة من 34 مباراة، مقابل 64 نقطة لمانشستر يونايتد من 34 مباراة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. ليفربول، 88 نقطة، من 35 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 86 نقطة (34 مباراة).

3. توتنهام، 67 نقطة (34 مباراة).

4. تشيلسي، 67 نقطة، (35 مباراة).

5. آرسنال، 66 نقطة، (34 مباراة).

6. مانشستر يونايتد، 64 نقطة (34 مباراة).