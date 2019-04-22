أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل جيف هيندريك الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه بيرنلي مع تشيلسي، في ختام مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتعادل الفرنسي نغولو كانتي لتشيلسي في الدقيقة 12، بمساعدة إدين هازارد.

ووقع غونزالو هيغواين الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 14.

لكن آشلي بارنس تعادل لبيرنلي في الدقيقة 24.

ويملك تشيلسي 66 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 39 نقطة لبيرنلي في المركز الخامس عشر.

وفاز تشيلسي 4/0 في مباراة الذهاب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً