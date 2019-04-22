أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي.. 2/2 (فيديو)

سجل جيف هيندريك الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه بيرنلي مع تشيلسي، في ختام مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.
وتعادل الفرنسي نغولو كانتي لتشيلسي في الدقيقة 12، بمساعدة إدين هازارد.
ووقع غونزالو هيغواين الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 14.
لكن آشلي بارنس تعادل لبيرنلي في الدقيقة 24.
الدوري الانجليزي | تشيلسي 0-1 بيرنلي | هدف اول لـ بيرنلي جيف هندريك#تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/1ZETr2DOW5
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
الدوري الانجليزي | تشيلسي 1-1 بيرنلي | هدف التعادل لـ تشيلسي كانتي #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/xZD30Tq0Xn
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
الدوري الانجليزي | تشيلسي 2-1 بيرنلي | هدف ثاني لـ تشيلسي هغواين رائع #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/nbvlnfiS5A
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
الدوري الانجليزي | تشيلسي 2-2 بيرنلي | هدف التعادل لـ بيرنلي اشلي بارنز #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/fwFSrTcQna
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
ويملك تشيلسي 66 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 39 نقطة لبيرنلي في المركز الخامس عشر.
وفاز تشيلسي 4/0 في مباراة الذهاب.