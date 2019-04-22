أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي.. 2/2 (فيديو)

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تشيلسي يملك 66 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 39 نقطة لبيرنلي في المركز الخامس عشر.