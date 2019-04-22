لاعب مانشستر سيتي: هذا ما نحتاجه لنصبح أفضل فريق على الإطلاق

قال فيل فودين لاعب الوسط الشاب لمانشستر سيتي إن فريقه يجب النظر إلى فريقه باعتباره أحد أفضل الفرق على الإطلاق إذا ما استطاع الدفاع بنجاح عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويتطلع مانشستر سيتي ليصبح أول فريق خلال عقد من الزمان يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعامين متتاليين، وفي ظل وصول رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة يتراجع الفريق بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي خاض مباراة أكثر من غريمه.

وقال فودين، الذي سجل في الانتصار 1/0 على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي، إن هذا الموسم يشكل تحديًا أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي عندما فاز الفريق باللقب بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقال فودين للصحفيين: ”لو تمكنا من القيام بذلك، فإن الناس ستبدأ في التفكير في أننا أحد أفضل الفرق على الإطلاق، لم يكن بوسعي أن أنضم لفريق أفضل من هذا“.

”كل لاعب يريد أن يقاتل من أجل الفريق ولا يمكن إيقاف تطبيق هذا النهج، عندما فزنا بلقب الدوري لآخر مرة كنا نبتعد بفارق كبير للغاية، لكن الموقف أفضل هذا الموسم لأننا نخوض تحديًا حقيقيًا، هناك من ينافسنا“.

وسيواجه مانشستر سيتي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر على أرضه في آخر 14 مباراة بالدوري، في أولد ترافورد بعد غد الأربعاء.

وقال فودين: ”ستكون مباراة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد ويجب أن نلعب بشكل جيد لكنني أعرف أننا قادرون على القيام بذلك“.

”إذا ما تمكنا من الفوز بهذه المباراة فإننا سنكون أكثر قربًا، الأمر يرجع لنا لأننا لو فزنا بكافة مبارياتنا فهذا سيمنحنا لقب الدوري“.