درع البريميرليغ يتجول في الخليج

سوف يكون دوايت يورك نجم يونايتد في تسعينيات القرن الماضي بصحبة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الدوحة الخميس 16 يناير/ كانون الأول، كما أنه سوف يقوم بزيارة دبي والرياض في وقت لاحق من الشهر، حسب بيان رسمي للنادي الإنكليزي.

ويمكن لعشاق يونايتد في الخليج العربي حضور الاحتفاليات المتوقعة في الدوحة ودبي والرياض، حتى يتثنى لهم مقابلة يورك والتقاط الصور التذكارية مع كأس بطولة الدوري، والذي فاز به يونايتد للمرة العشرين في الموسم الماضي.

وخلال خمسة أشهر فإن اللقب سوف يقطع مسافة تصل إلى 67.000 ميل، ويسافر إلى 24 دولة وأكثر من 30 مدينة، وقد انتهت جولات اللقب في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وتبدأ الزيارة بالدوحة في مجمع المدينة الرياضية برج أسباير، قبل أن ينتقل يوم 21 يناير/ كانون الثاني لبرج خليفة في دبي، وأخيراً ينتقل الخميس 23 من الشهر ذاته للمملكة العربية السعودية، في برج الفيصلية طريق الملك فهد في الرياض.